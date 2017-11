Zware botsing op kruising, auto met twee kinderen op zijn kant

EINDHOVEN - Bij een zware botsing tussen twee auto’s in Eindhoven is maandagmiddag een auto op zijn kant geraakt. In de gekantelde auto zat een bestuurder en twee kinderen. Volgens omstanders zou een van deze kinderen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Op de kruising van de Jan van Riebeeklaan en de Generaal Bothastraat botsten de twee auto’s op elkaar. Van de gekantelde auto zijn de ruiten kapot gegaan en lagen spullen uit de auto verspreid over de weg.



Het is niet duidelijk in hoeverre er gewonden zijn gevallen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.