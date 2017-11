Ongeloof in Eindhoven: 'Ik denk dat ze zich bij PSV wel eens in de arm knijpen'

EINDHOVEN - PSV won zondag in een spectaculaire wedstrijd met 4-3 van FC Twente, terwijl de concurrentie niet wist te winnen. Ajax staat tweede achter de Eindhovenaren, inmiddels al met acht punten achterstand. Willy en René van de Kerkhof zijn heel blij, maar ze willen nog niet te hard juichen.

"Het was een heerlijke wedstrijd", zegt Willy. "De tweede helft was een waar spektakelstuk, daarin had Twente misschien wel een puntje verdiend. PSV is in kampioensvorm. Als je deze wedstrijden in de laatste minuut kan beslissen, dan gaat het de goede kant op."



René kan de enorme voorsprong bijna niet geloven. "Acht punten na elf wedstrijden, dat is zeker ongelofelijk. Maar het is nog vrij vroeg in de competitie, er kan nog van alles gebeuren. PSV moet gewoon bij de les blijven, dan zie ik weinig problemen. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer."



Regerend kampioen Feyenoord staat al twaalf punten achter. "Ze zijn niet in vorm. Misschien komt dat wel door zware nederlagen in de Champions League. Maar wij hebben wel eens vaker acht of tien punten voorsprong gehad. Laten we het gewoon wedstrijd voor wedstrijd bekijken."



'In de arm knijpen'

PSV-watcher Paul Post keek zondag naar een heerlijke wedstrijd in het Philips Stadion. "Ik heb van het begin tot het einde zitten genieten. Het was voor neutrale toeschouwers en PSV-aanhangers geweldig."



"Ik denk dat ze zich bij PSV wel eens in de arm knijpen. Het zit op alle fronten mee en bij de concurrentie juist tegen. Ze zitten in een zetel", geeft Post aan. "Na de interlandbreak komt er een pittige reeks aan. Vijf wedstrijden waarvan vier uit, met wedstrijden tegen PEC Zwolle en Ajax. Als ze die reeks doorkomen, dan kunnen ze eind november of begin december de platte kar al uit de schuur halen."