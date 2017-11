Politie op zoek naar razende automobilist die bewust voetganger aanreed

TILBURG - De politie is op zoek naar getuigen en tips die kunnen leiden naar de dader van een poging tot doodslag in augustus. Hierbij reed een razende automobilist in Tilburg een voetganger bewust aan, nadat de voetganger de man had aangesproken op zijn agressieve rijgedrag. Dat laat de politie maandag weten in Bureau Brabant.

Een vrachtwagenchauffeur had de bewuste zomeravond rond halfzeven gepind om te tanken bij het AVIA tankstation op de Emma Goldmanweg. Bedrijventerrein de Katsbogten in Tilburg is een plek waar veel vrachtwagenchauffeurs tanken. Wanneer de man naar zijn vrachtwagen terugloopt, gaat het mis.



Agressief

“Ik steek dan over en er rijdt opeens een auto keihard langs mij”, vertelt het slachtoffer in Bureau Brabant. Het slachtoffer roept richting de automobilist dat hij rustiger moet rijden. “En dan wordt de man nóg bozer en rijdt hij met piepende banden op mij af.” Zo leidt een klein voorval tot een poging tot doodslag. Het slachtoffer kan alles gelukkig nog navertellen.



Dadersprofiel

De ziedende man in zijn lichtgrijze Volkswagen Polo was niet alleen. Naast hem zat een vrouw en op de achterbank een peuter. Het gaat om een blanke man met een normaal postuur van tussen de 20 en 25 jaar. Hij heeft kort blond haar, tatoeages op beide armen en hij sprak Nederlands. De vrouw was blank, had halflang donkerblond haar en ook getatoeeerde armen. De kentekenplaat van de auto begon mogelijk met 45.



Therapie

“Degene die heeft aangericht, zou naar een goede therapeut moeten gaan,” vertelt het slachtoffer. “Van mij hoeft hij niet opgesloten te worden, denkend aan dat kind op de achterbank. Dat wordt dan het zoveelste kind van de rekening.”