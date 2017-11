De beste breakdancer ter wereld is weer thuis: 'Het voelt megagoed'

TILBURG - In zijn eigen land wereldkampioen breakdance worden. Dat was dé droom van Tilburger Menno van Gorp. En dit weekend kwam die droom uit. In Amsterdam werd hij gekroond tot de beste ter wereld. "Het voelt echt megagoed om een tweede belt mee terug te brengen naar de studio."

De 28-jarige Menno reist de hele wereld over: van Dubai tot Zuid-Korea. "Als ze me in het buitenland vragen 'Where are you from?' dan zeg ik altijd eerst 'Tilburg'. That’s close to Eindhoven, you know?"



Gekke plekken

Dat zijn hart in Tilburg ligt is niet voor niets. Op zijn twaalfde begon hij daar met oefenen. Menno trainde altijd en overal, op de gekste plekken. Op het grasveld bij Interpolis, achter de HEMA en op de Heuvel. “Overal waar een stukje vloer is.”



Ondanks alle prijzen leidt Menno totaal geen glamourbestaan. Hij traint én schildert in een anti-kraakpand in Rotterdam. "Ik heb niet veel nodig: een verwarming en een vloer is genoeg."



Tubes verf

In een oud schoolgebouw heeft de breakdancer twee lokalen waarin hij zich kan uitleven. De vloer is bezaaid met tubes verf en schilderdoeken. Met als grote contrast een enorme speaker met daarnaast alle breakdance-trofeeën die hij in de vensterbank heeft uitgestald. "Ik schilder altijd op muziek. En als een laag moet drogen voordat ik verder kan, dan ga ik gewoon even dansen."



Samen met zijn vriendin en hun dochtertje woont hij inmiddels vijf jaar 'boven de rivieren'. Maar het verlangen om uiteindelijk terug naar Brabant te verhuizen is groot. "Het is toch een stukje rustiger, zeker voor onze dochter."