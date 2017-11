Brand in huis voor begeleid wonen: 1 bewoner naar ziekenhuis

VELP - In een woning in Velp is maandagavond brand uitgebroken. Het gaat om een woning van instelling Siza waar jongeren begeleid wonen. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hebben ingeademd.

Het gebouw aan de Kastanjelaan bestaat uit twee bungalows met vier bewoners. De hele woning moest ontruimd worden. Twee ambulances en meerdere brandweerwagens waren uitgerukt voor de brand.



Een van de twee woningen heeft forse schade opgelopen door de brand. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.