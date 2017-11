Grote brand in stal met 700 varkens in Deurne

DEURNE - In een varkensstal aan de Halvemaanweg in Deurne is maandagavond een grote brand uitgebroken. Dat meldt de brandweer.

De brand werd rond negen uur gemeld. Er zijn zeker zes brandweerwagens aanwezig.



Volgens een woordvoerder van de brandweer staan er tussen de zeshonderd en zevenhonderd varkens in de stal. De overlevingskans van de dieren is nog niet bekend.De brand woedt in de nok van het dak en zou zijn ontstaan in het ventilatiesysteem van de stal.