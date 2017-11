Peter Koelewijn viert 60 jaar muziek met zijn muzikale vrienden

EINDHOVEN - "Oh, die ook al", vraagt menigeen zich af. Ja, ook dat nummer is van Peter Koelewijn. De Brabantse zanger heeft in zijn lange carrière heel wat nummers gezongen, maar nog veel meer geschreven en geproduceerd. Begeleid door een band onder leiding van Jan Rietman blikte de Eindhovense godfather van de Nederlandstalige rock-’n-roll maandag terug op zijn zestigjarige carrière.

En dat deed hij niet alleen. De kleedkamers van het Parktheater zaten vol met muzikale vrienden van Peter Koelewijn: Guus Meeuwis, Ruth Jacott, Dave von Raven van The Kik, Dennie Christian en Helmut Lotti.



Genieten

Zelf ging Koelewijn het eerste gedeelte van show lekker in de zaal zitten om te genieten van de artiesten die zijn nummers zongen. "Ik ben er trots op dat ze allemaal mee willen werken en dat ze die liedjes voor mij willen zingen", zegt Koelewijn. Maar andersom zijn de zangers ook vereerd.



Dave von Raven van The Kik is zelfs heel lang op zoek geweest naar een singeltje van de grootmeester Peter Koelewijn. "Eerst waren er natuurlijk zijn Rockets en dat werd daarna 4PK. En die hebben een van de meest asociaalste punksingels die er ooit is gemaakt. Dat was al in 1966, voordat de hele punkgolf begon. Het spuit de pan uit."