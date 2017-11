SP wil opheldering van minister over misstanden Thebe

DEN HAAG - De SP wil van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid weten wat hij gaat doen aan de misstanden die afgelopen week aan het licht kwamen bij zorginstelling Thebe uit Breda. Tweede Kamerlid Lilian Marijnissen uit Oss stelt er dinsdag schriftelijke Kamervragen over.

Vorige week presenteerde vakbond FNV een zwartboek met daarin ruim 300 klachten van werknemers. Zij melden een chronisch personeelstekort en een te hoge werkdruk, waardoor bijvoorbeeld medicatiefouten worden gemaakt. Ook stellen de medewerkers dat er onvoldoende toezicht is bij hulpbehoevende ouderen, waardoor er meer valpartijen zijn. Bij de instelling zou een angstcultuur heersen.



Geschrokken

Oud-FNV’er Marijnissen is geschrokken van de meldingen. Ze wil van de minister weten welke maatregelen hij gaat nemen om goed bestuur bij Thebe te waarborgen. Ze wijst erop dat het het vierde jaar op rij is dat er door handelen van Thebe commotie ontstaat over de kwaliteit van zorg.



De Raad van Bestuur van Thebe herkent zich niet in de misstanden uit het boek. Wel erkennen de bestuurders dat de werkdruk te hoog is. "We hebben al allerlei acties uitstaan om aan meer personeel te komen", zegt bestuurder Marijke Megens.



De FNV beraadt zich op vervolgstappen nu het overleg tussen beide partijen is vastgelopen.