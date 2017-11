Waarschuwing voor mist, KNMI geeft code geel

DE BILT - Het verkeer moet dinsdagochtend rekening houden met mist. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het oosten en midden van het land, waaronder Brabant.

De mistbanken kunnen zich in de loop van de ochtend verder uitbreiden. Volgens het KNMI kan de het zicht soms slecht zijn. Het advies is de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.



Verwacht wordt dat de mist rond tien uur is opgetrokken. Daarna breekt op steeds meer plaatsen de zon door.