Je hoort 'm niet, maar ziet 'm wel: eerste hybride mobiele hijskraan ter wereld in Brabant gemaakt

OSS - Hijskraanfabrikant Spierings uit Oss heeft als eerste bedrijf ter wereld een hybride mobiele hijskraan gebouwd. De kraan is volledig elektrisch aangedreven, waardoor hij emissievrij rijdt en dus geen CO2 uitstoot. Het gevaarte kan stil zijn werk doen en geruisloos de stad in- en uitrijden. Alleen op de snelweg maakt de hijskraan SK487-AT3 City Boy gebruik van een kleine dieselmotor.

De eerste hybride mobiele kraan is speciaal ontwikkeld voor een stedelijke omgeving waarin de eisen aan het milieu steeds hoger worden. De onderwagen wordt elektrisch aangedreven waardoor er naar de plaats van bestemming kan worden gereden zonder gebruik van een verbrandingsmotor. Omdat de onderwagen slechts tweeënhalve meter breed is, kan beter worden gemanoeuvreerd op smalle wegen en in drukke steden.





Eenmaal daar kan de kraan aan het netstroom worden aangesloten. Mocht er geen stroom zijn, kan de City Boy enkele uren op zijn eigen accupakket hijsen.De wereldprimeur wordt donderdag 16 november gepresenteerd aan duizend gasten uit binnen- en buitenland. Spierings is marktleider, de kranen worden in meer dan 25 landen gebruikt.