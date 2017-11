Oer-Zeeuwse band Racoon krijgt Brabantse bassist: 'Ziggo Dome stond op mijn lijstje'

PRINSENBEEK - "Ik heb nog niet eerder op het podium van de Ziggo Dome gestaan. Dat stond nog op mijn lijstje en was ook de enige reden waarom ik ja heb gezegd." Maarten van Damme zegt het met een lach. Eindelijk mag hij het van de daken schreeuwen: de 38-jarige inwoner van Prinsenbeek is de nieuwe bassist van Racoon.

Hij volgt Stefan de Kroon op, die na twintig jaar afscheid neemt. Met Van Damme krijgt de band uit Goes een Brabants tintje.



'Contact gehouden'

"Ik ken de band natuurlijk al langer. Het moet eind jaren negentig zijn geweest dat ik ze voor het eerst heb zien en horen spelen. Ondertussen was ik zelf ook muzikant en dan kom je elkaar wel eens tegen. We kennen elkaar dus goed en zo hebben we contact gehouden", vertelt de gitarist over zijn overstap.



Maarten heeft een rijke muzikale historie. Zo speelde hij tot 2002 in de populaire Bredase band Abel. Ook mag hij samenwerkingen met onder anderen zangeres Stevie Ann en Wende Snijders op zijn cv schrijven.



Verder geeft hij les op een opleiding in Eindhoven en de Herman Brood Academie in Utrecht. Het is de bedoeling dat Maarten hiermee doorgaat, al beseft hij wel dat hij ook 'inleertijd' nodig heeft voordat hij de plaats van De Kroon kan overnemen. "Het is de bedoeling dat ik eind dit jaar het stokje van hem overneem. Er is dus alle tijd om samen te repeteren."



Ziggo Dome

"We kijken ernaar uit om Maarten op het podium te verwelkomen", schrijft de band. Het eerste grote optreden in de nieuwe samenstelling is op 28 april in de Ziggo Dome in Amsterdam. "Wellicht zelfs iets eerder", laat Racoon doorschemeren.



Aan Maarten zal het niet liggen. “Ik verwacht er heel veel plezier te zullen gaan hebben en reken erop dat we mooie dingen gaan maken.”