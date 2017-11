Slapende mannen in gestolen auto aangehouden langs A58

GILZE - Twee slapende mannen in een gestolen auto langs de A58 zijn dinsdagochtend van hun ‘bed’ gelicht door de politie. Dat gebeurde op de parkeerplaats Raakeind bij Gilze.

Surveillerende agenten reden rond halfzes over de parkeerplaats en zagen een auto geparkeerd staan die eerder deze week in Waalwijk gestolen was. In de auto lagen twee mannen te slapen. Nadat de twee, Tilburgers van 30 en 21 jaar, wakker waren gemaakt werden ze aangehouden.



De mannen zitten vast voor verhoor en de auto gaat terug naar de rechtmatige eigenaar.