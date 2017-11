Arrestatieteam valt villa binnen, toegangspoort vernield

MARIAHOUT - Een arrestatieteam is dinsdagochtend vroeg een villa in Mariahout binnen gevallen. De aanleiding voor de actie is niet bekend. Evenmin is duidelijk of er iemand is aangehouden.

Het gaat om een vrijstaande woning aan de Ginderdoor. Bij de actie zijn een toegangspoort en een voordeur vernield. Volgens een woordvoerder van de politie maakt de inval deel uit van een groter onderzoek. Meer kan hij er - in het belang van het onderzoek - niet over kwijt.