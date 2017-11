Kunnen patronen in politiewapen spontaan ontploffen? Onderzoek na plofkogel

OSSENDRECHT - De politie gaat onderzoeken of kogels in het politiewapen spontaan kunnen ontploffen. Eind vorige week explodeerde een patroon in Ossendrecht toen dat tijdens een training op de grond viel.

Een dagje trainen in Ossendrecht, dat stond vorige week donderdag op het programma voor een aantal ME’ers uit Amsterdam. Op een gegeven moment kregen zij de opdracht om het dienstwapen te ontladen. Per ongeluk viel er een kogel op de grond.



Normaal gesproken kan dat geen kwaad maar dit patroon ontplofte direct. De kogelhuls spatte uit elkaar. Delen van het patroon kwamen in de beschermende uniformen van de dienders terecht.

Onderzoek naar plofkogels

De politie is geschrokken van het incident. De kogel die afging in Ossendrecht wordt namelijk gebruikt in dienstwapens van zo’n 40.000 agenten. Daarom komt er nu een landelijk onderzoek naar de plofkogels. Hoe lang het onderzoek gaat duren, is niet precies duidelijk.



De recherche staat voor een raadsel. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie zegt dat het de eerste keer is dat er op deze manier een kogel ontploft.