Café Proost in Zevenbergen wint publieksprijs in Café Top 100: 'Een mooiere prijs bestaat niet'

HILVERSUM/ZEVENBERGEN - Café Proost Zevenbergen is maandag uitgeroepen tot de winnaar van de Café Top 100 2017 Publieksprijs. Het café wist vooral via Facebook haar achterban het best te mobiliseren. Dinsdagmorgen verkeren kastelein Cees Quispel en zijn personeel nog altijd in feeststemming. "Hier draait het om, beter kan eigenlijk niet!"

Om voor de Publieksprijs in aanmerking te komen, moeten cafe's het publiek mobiliseren om te stemmen. En dat is bij Café Proost bijzonder goed gelukt. "We hebben onze bezoekers opgetrommeld via Facebook, Instagram en andere manieren om op ons te stemmen. Twee medewerkers hebben hier achter de bar ook een filmpje gemaakt, dat werd massaal gedeeld."



Eigenaar Quispel is enorm blij met de prijs. "Hier draait het om, want onze bezoekers krijgen we iedere dag over de vloer en die hebben op ons gestemd. Een mooiere prijs bestaat wat mij betreft niet."





En dus prijkt de kleine glazen trofee nu op de bar bij Café Proost. Het publiek is zeer divers. "Van jong tot oud, van putjesschepper tot advocaat, iedereen komt hier over de vloer", aldus de kastelein. "En dat is toch het mooie van een bruin café zoals wij dat hebben."Nipt op de tweede plek staat het Bossche Café Reinders . Die kroeg wist 1033 stemmen binnen te halen, slechts 22 minder dan hun concurrenten in Zevenbergen.Bij de juryprijs van de Top 100 van horecavakblad Misset Horeca was De Toren in Heeswijk-Dinther het hoogst geplaatste café uit Brabant op nummer zeven. Café Proost eindigde op de 84e plaats.