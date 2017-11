Stefan (21) kreeg een harde klap tijdens het uitgaan, wie heeft iets gezien?

TILBURG - De 21-jarige Stefan kreeg na een avondje stappen zo’n harde klap in zijn rug, dat hij met zijn hoofd op een plantenbak landde en zijn voorhoofd brak. Daarnaast liep hij nog een hersenschudding en een gebroken neus op. Stefan is op zoek naar getuigen omdat hij vermoedt dat er geen camerabeelden van het incident zijn.

Het gebeurde allemaal in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 oktober op het Heuvelplein in het centrum van Tilburg. Stefan probeerde rond vier uur een ruzie te sussen en dat lukte in eerste instantie. “Maar één jongen bleef maar opgefokt en duwde een vriend van mij”, vertelt hij. “Ik liep daar naartoe, maar voordat ik er was, werd ik al in mijn rug geduwd."



Door domme pech viel hij zo ongelukkig met zijn hoofd op een plantenbak, dat hij niet alleen zijn voorhoofd en neus brak, maar ook nog een hersenschudding opliep en een grote snee in zijn hoofd had. Hevig bloedend is Stefan toen naar het ziekenhuis gebracht. De dader ging er snel vandoor en Stefan en zijn vrienden hebben ook geen enkel idee hoe de dader eruit ziet.



Geen camerabeelden

Door nóg meer pech, vreest Stefan dat er geen camerabeelden zijn gemaakt van de mishandeling die nacht. Het gebeurde precies in een hoek waar de camera's op straat geen opnames hebben gemaakt en het Mercure hotel had die nacht een storing waardoor ook daar geen beelden zijn gedraaid. De politie heeft daarom geen aanknopingspunten, denkt Stefan.



Een woordvoerder van de politie meldt echter dat dat een conclusie van het slachtoffer zelf is en dat het onderzoek nog in volle gang is.



Getuigen

Stefan heeft aangifte gedaan en hoopt dat iemand die nacht iets heeft gezien. Bijvoorbeeld hoe de dader eruit ziet. Een aantal weken na de mishandeling is hij nog steeds aan zijn bed gekluisterd vanwege de heftige pijn. Waarschijnlijk is de dader een blanke man. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie.