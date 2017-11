Voetbalclub CHC gaat doodgeschoten Yassine Majiti eren met shirt en bloemen

DEN BOSCH - Heel CHC lijkt in actie te willen komen voor Yassine Majiti. De 33-jarige man uit Den Bosch werd zondagavond doodgeschoten in Best. Hij was speler van het vijfde elftal van CHC, de voetbalclub in zijn woonplaats. Ter nagedachtenis zal een speciaal T-shirt worden verspreid en op 19 november wordt in het bijzijn van de familie van het slachtoffer stilgestaan bij zijn dood.

Dat kan niet eerder, omdat een deel van de familie deze week naar Marokko afreist waar Yassine zal worden begraven. Hij werd zondagavond na een salsafeest bij recreatieplas Aquabest in Best doodgeschoten.



Hart onder de riem

Het idee van het shirt is bedacht door spelers van CHC 5. Op het tricot komt een foto van Yassine te staan. Aanvankelijk was het de bedoeling nog deze week een bloemstuk te overhandigen aan Mohammed Majiti, Yassine's neef, die uitkomt voor het eerste elftal. Door de begrafenis moet dit worden uitgesteld tot 19 november. Dan zal de familie Majiti op het CHC-sportpark aan De Fuik een hart onder de riem worden gestoken.



'Diep getroffen'

Secretaris Stan de Wijs laat namens het CHC-bestuur weten dat alle acties van clubleden, in overleg met Yassine's familie, zullen worden gesteund. Op de site van de vereniging staat een foto van het slachtoffer. Daarnaast staat dat CHC diep is getroffen door diens plotseling overlijden.



Verder valt te lezen dat namens de vereniging en alle leden van het vijfde elftal medeleven wordt betuigd aan familie, vrienden en kennissen van Majiti.