Doorrijder ernstig ongeluk zebrapad Breda reed in donkerkleurige Citroën C3

BREDA - De man die in de nacht van 28 op 29 oktober op de Nieuwe Prinsenkade in Breda een 34-jarige man schepte en daarna doorreed, reed in een donkerkleurige Citroën C3. Dat meldt de politie. In Opsporing Verzocht worden dinsdagavond beelden getoond.

Speclalisten van de politie hebben vastgesteld dat het zeer waarschijnlijk om een donkerkleurige C3 met bouwjaar tussen 2002 en 2009 gaat. De kleur is wellicht donkerblauw, groen of paars.



Het Bredase slachtoffer stak rond halfvier samen met een vriend het zebrapad over toen hij werd geschept. De man vloog tientallen meters door de lucht en raakte zeer ernstig gewond. Hij lag hevig bloedend en buiten bewustzijn op de grond en ligt nog in kritieke toestand. De politie riep de bestuurder op zich te melden, maar dat heeft nog niets opgeleverd. Er is gesproken met twaalf mensen die het ongeval zagen gebeuren en er wordt nog steeds gezocht naar getuigen en mensen die iets weten over de bestuurder en diens auto. Het voertuig heeft waarschijnlijk beschadigingen aan de voorzijde. Bij het slachtoffer werden glassplinters gevonden. Vrienden van de getroffen Robbie hebben 500 euro verzameld voor de persoon met de gouden tip. "Het is moeilijk te verteren dat degene die dit heeft veroorzaakt, nog steeds niet gepakt is", vertelde vriend Guust eerder aan Omroep Brabant. "Sinds het ongeluk is Robbie niet meer bij kennis geweest. Echt, er is zo veel frustratie."