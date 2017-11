Stalbranden, wat gebeurt er met dieren die het overleven?

EINDHOVEN - Bij de stalbrand in Deurne, maandagavond, zijn enkele honderden varkens aan het vuur ontsnapt. Een dierenarts bepaalt wat er met die varkens gebeurt.

Als bij een brand dieren overleven moet de boer een dierenarts inschakelen om ze te laten onderzoeken. Meestal is dat de arts die normaal het vee van de betreffende boer behandelt. Die arts beoordeelt de toestand van de nog levende dieren. Dieren die gewond zijn worden ter plaatse uit hun lijden verlost. Ze komen niet meer in de voedselketen, ze gaan naar een destructor. Gewonde dieren mogen sowieso niet worden vervoerd.



Dieren die niet gewond zijn kunnen gewoon op de boerderij blijven of – als dat na een brand niet meer kan – op een andere plek worden gehouden tot het moment dat ze slachtrijp zijn.



VKI-formulier

Een dierenarts oordeelt ook of dieren die geen uiterlijke verwondingen hebben in aanraking zijn gekomen met asbest of andere giftige stoffen die tijdens de brand vrijgekomen zijn. Als dat zo is moet daarvan een aantekening worden gemaakt op het zogenoemde VKI-formulier, ook als er niets te merken is van asbest. VKI staat voor: Voedselketeninformatie. Het formulier bevat alles over de gezondheidsgeschiedenis van een dier. Zelfs het kleinste wondje dat het ooit heeft opgelopen is er op terug te vinden net als de medicijnen die het daarvoor heeft gekregen.



Veilig

Het kan zo zijn dat een dier in een brandende schuur heeft gestaan maar in de jaren daarna geen enkel gezondheidsprobleem heeft gehad. Dat wordt overigens streng gecontroleerd want elke boer krijgt regelmatig bezoek van de dierenarts en niet alleen als er problemen zijn. Het is uiteindelijk het slachthuis dat bepaalt of een dier al dan niet in de voedselketen komt. Voor boeren betekent het formulier veel administratief werk, maar – zo vertelde een melkveehouder desgevraagd – het zorgt er wel voor dat het Nederlandse vlees dat in de supermarkt ligt veilig is.



De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert of in dit hele proces iedereen zich aan de regels houdt.



