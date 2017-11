Verkoop Hermenzeil in Raamsdonk uitgesteld, maar wie koopt een jachthaven?

RAAMSDONK - Het was een unieke actie van de provincie. Voor 1,5 miljoen euro kocht ze de schuld van jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk. Vorig jaar werd Hermenzeil failliet verklaard. Het zou per opbod worden verkocht. Maar de provincie was bang dat de haven in handen zou vallen van criminelen.

Watersportcentrum Hermenzeil ligt aan het Oude Maasje, een aftak van de Bergsche Maas. Het ligt afgelegen, een stuk boven de dorpen Raamsdonk en Waspik. Het bestaat uit een jachthaven, cafe/restaurant en een chaletpark.



Onderhandelen

De grond onder de chalets is te koop. Maar de chalets zelf niet. “En daar zit de moeilijkheid”, zegt John Rekkers. Hij heeft een jachthaven even verderop: ’t Oude Maasje. “Die chalets zijn van derden. De voetpaden zijn van waterschap Brabantse Delta. Het water is van Rijkswaterstaat. Er zijn overheden bij betrokken en daar moet je allemaal mee onderhandelen.”



Maar Rekkers zegt niet dat het onmogelijk is. “Je kunt er best iets van maken. Maar je moet centen meebrengen. Er moet zo veel worden opgeknapt. De aanlegsteigers zijn verrot. Je kunt niet zo maar instappen en verder gaan.”



‘Bepaald publiek’

Alleen iemand met veel geld kan een jachthaven kopen. “Dan kom je al snel uit bij een investeringsmaatschappij”, zegt Rekkers. “Ik zal ook een keer moeten verkopen. Maar check even mijn site en je ziet hoe het er bij mij uitziet. En, ook belangrijk, wij hebben geen horeca. Want daar komt vaak een bepaald publiek op af.”



Dat ‘bepaalde publiek’ is de reden dat de provincie een stokje heeft gestoken voor de verkoop van Hermenzeil. Er waren ‘sterke aanwijzingen’ dat malafide ondernemers hun slag wilden slaan op de executieveiling van de haven.





“Snelle boten, snelle auto’s, snel geld”, vat Rekkers de situatie op Hermenzeil samen. “Wat voor publiek trek je aan?” 't Oude Maasje heeft geen horeca. Een paar kilometer verderop merkte hij weinig van wat er gebeurde op Hermenzeil. “Maar indirect hoorden we van alles.”De executieveiling van Hermenzeil is voorlopig uitgesteld. De provincie gaat de verkoopvoorwaarden aanscherpen om criminelen buitenspel te zetten.