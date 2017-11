Neparts Ron O. krijgt vier jaar cel voor inwendige onderzoeken bij vrouwen

BREDA - De Tilburgse neparts Ron O. is dinsdag veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor ontucht. De 48-jarige sportmasseur deed zich jarenlang voor als arts en voerde vaginale en anale onderzoeken uit bij zeker elf vrouwen. De rechter sprak O. vrij van verkrachting.

Volgens de rechter is er sprake van ernstige zedendelicten.



Ron O., een sportmasseur, ontmoette zijn slachtoffers op de sportschool. Hij vertelde dat hij arts was en voerde in een kamertje bij hem thuis onderzoeken uit zoals bekkenbodemonderzoeken, borstonderzoeken en uitstrijkjes. De Tilburger had daarvoor speciale instrumenten.



Zuurgraad vagina

De neparts onderzocht de zuurgraad van de vagina en klachten na een bevalling. Ook stelde de 'arts' een orgasme-onderzoek voor. O. verzon dat hij de onderzoeken uitvoerde in opdracht van de universiteit van Leuven en het UMC. Van zijn 'patiënten' maakte hij foto's zogenaamd als studiemateriaal voor zijn studenten.



De zaak kwam aan het rollen nadat één van de vrouwen op 6 november 2015 naar de politie stapte. De man heeft zijn daden deels bekend. In totaal zouden twaalf vrouwen slachtoffer zijn geworden van O. Volgens justitie ging het elf keer om verkrachting en één keer om aanranding. De rechtbank oordeelde dinsdag dat het juridisch gezien niet om verkrachting gaat, maar om ontuchtelijke handelingen. "Maar dat maakt het leed van de slachtoffers niet minder erg", aldus de rechter.



Obsessie voor geneeskunde

Ron O. vertelde tijdens de rechtszaak op 26 september dat hij geobsedeerd was door geneeskunde en dacht een diagnose te kunnen stellen. Hij beloofde vrouwen die meewerkten aan zijn onderzoeken een vergoeding.



De verdachte is al ruim een jaar op vrije voeten. O. kreeg wel een contactverbod en een enkelband. Justitie eiste zes jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. De rechtbank nam maarliefst zes weken de tijd om tot een uitspraak te komen. Ron O. was niet bij de uitspraak aanwezig.