Organisatie Salsa Breeze betreurt besluit gemeente en leeft mee met familie Yassine

De Sunrise beachclub in Best (foto: archief).

BEST - De organisatie van Salsa Breeze in Best leeft mee met de nabestaanden van Yassine Majiti uit Den Bosch. Dit meldt ze op haar Facebookpagina.

De 33-jarige Majiti werd zondagavond tijdens het dansevenement op recreatieplas Aquabest doodgeschoten. Dit gebeurde op de parkeerplaats bij Beachclub Sunrise waar het salsafeest werd gehouden.



'Veel sterkte'

De organisatie wenst de familie van het slachtoffer veel sterkte. Ze betreurt het incident en deelt de shockgevoelens die vrienden, bezoekers, volgers en collega’s volgens haar ervaren. Ze vindt het wel jammer dat door de ‘tragische gebeurtenis’ een eind komt aan tien jaar Salsa Breeze.



De organisatie zegt dat ze er altijd naar heeft gestreefd om een ‘veilige en positieve omgeving te creëren’. Op haar Facebookpagina worden de bezoekers bedankt voor ‘jarenlange steun.’ Het bericht wordt massaal gedeeld. Ongeveer zevenhonderd mensen hebben er al op gereageerd, in positieve en negatieve zin.Een Engelstalige reactie legt de nadruk op alle momenten van vreugde, die op Salsa Breeze werden beleefd. Het is vreselijk dat deze activiteiten met een gebroken hart en pijn moeten worden afgesloten, zo is er te lezen.Andere bezoekers vindt juist dat het er steeds minder leuk werd. Een vrouw spreekt van een rare sfeer en van mensen die er niet thuis hoorden. Leuke mensen blijven weg, zo schrijft zij. Weer iemand anders is erg boos op de gemeente Best, die lafheid wordt verweten.Overigens is er nog geen contact geweest tussen de organisatie van het salsafeest en de gemeente Best, die maandag besloot Salsa Breeze te verbieden. Ook kon nog niet worden gesproken met nabestaanden van Yassine.Het slachtoffer maakte deel uit van het vijfde elftal van CHC, de voetbalclub in zijn woonplaats. Leden van de vereniging hebben inmiddels bedacht om hem met een T-shirt te eren. Ook zal op zondag 19 november in het sportpark van CHC met de familie stil worden gestaan bij het overlijden van Yassine.