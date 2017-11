Drugsgrondstoffen gevonden in loods Waspik, Politie ter plaatse voor onderzoek en opruimen

In een loods in Waspik zijn grondstoffen voor drugs gevonden. (Foto: Erik Haverhals)

WASPIK - Op een industrieterrein in Waspik heeft de politie dinsdag een grote hoeveelheid drugsgrondstoffen gevonden.

Hoeveel er precies is gevonden is nog niet duidelijk. De politie en de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) zijn aanwezig in Waspik voor verder onderzoek en het opruimen van de grondstoffen.



Er zou momenteel één persoon zijn aangehouden.