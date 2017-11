Man die verpleger met touwtje probeerde te wurgen krijgt TBS met dwangverpleging

DEN BOSCH - Een man uit Gemert die probeerde een verpleger van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven te wurgen, krijgt TBS met dwangverpleging voor de duur van twee jaar. Dat heeft de rechter in Den Bosch bepaald.

De man stompte de chauffeur van een streekbus in het gezicht toen die bus tussen Eindhoven en Helmond stopte als gevolg van een storing. De man werd toen opgepakt en op de psychiatrische afdeling van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven opgenomen.



Daar haalde hij een touwtje uit een broek en probeerde daarmee een verpleegkundige te wurgen. Die ontkwam aan zijn aanvaller toen een collegaverpleegkundige er tussen sprong.



Anne Faber

Tijdens de behandeling van de rechtszaak vroeg officier van justitie Janine Kramer om TBS met dwangverpleging voor de verdachte. Dat was op het moment dat in Nederland ophef was over de zaak Anne Faber, die onlangs werd vermoord.



De verdachte in die zaak is een man die al eerder misdrijven pleegde en waarvan veel mensen vinden dat hij nooit het terrein had mogen verlaten van de instelling waar hij werd behandeld. De officier zei een aantal weken geleden dat een ziekenhuisopname van de Gemertenaar de maatschappij niet tegen hem beschermt.



Stoornis

De man heeft een bipolaire stoornis die kan uitmonden in zware psychoses. Op het moment dat hij de verpleegkundige probeerde te wurgen geloofde hij dat hijzelf werd vermoord met gifgas.