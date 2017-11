Megawitwasproces tegen Roma-familie laat eeuwigheid op zich wachten

DEN BOSCH - Het proces in hoger beroep tegen een Roma-familie die ervan verdacht wordt mijoenen euro's te hebben witgewassen, wordt op zijn vroegst in 2019 gehouden. Justitie en advocaten hebben nog veel tijd nodig voor onderzoek. Zo moeten er getuigen uit Zweden, de Oekraïne en de Verenigde Staten worden gehoord. Zo bleek dinsdag bij een pro-formazitting bij de rechtbank in Den Bosch.

Ruim vijf jaar geleden, in april 2012, viel een grote politiemacht binnen bij een Roma-familie in Den Bosch, Rosmalen en Heeswijk-Dinther. De familie wordt verdacht van het witwassen van grote sommen geld. Het geld zou onder meer afkomstig zijn van winkeldiefstallen en pinpasfraude.



Zeven miljoen euro

De stichting Huisvesting Roma in Rosmalen zou de spil zijn geweest bij het witwassen. Eerder werden drie leden van de familie veroordeeld tot geldboetes en celstraffen. De officier van justitie zei dinsdag dat de familie zeven miljoen euro zou moeten betalen aan de staat.



In een zaal vol advocaten en met amper verdachten die aanwezig waren, werd duidelijk dat het onderzoek moeizaam verloopt. Er moeten nog veel verdachten worden gehoord en het gaat allemaal lang duren. Zo lang, dat sommige verdachten straks misschien zelfs niet meer leven, zei een van de advocaten.



Natte vingerwerk

Een familielid, die op de publieke tribune zat, noemt het bedrag van zeven miljoen euro natte vingerwerk: "Wij hebben niks misdaan en gaan dit zeker winnen in hoger beroep." Voorlopig gaat het onderzoek verder. Pas volgend jaar zomer is de volgende pro-formazitting.