Zeker drie tips over opzettelijke aanrijding door verkeershufter in Tilburg [VIDEO]

TILBURG - Het uitzenden van de beelden van een opzettelijke aanrijding op industrieterrein Katsbogten in Tilburg heeft in elk geval drie tips opgeleverd. Dat meldt de politie, die spreekt van een poging tot doodslag.

Het incident gebeurde op 29 augustus toen het slachtoffer, een vrachtwagenchauffeur, had getankt bij het AVIA-pompstation aan de Emma Goldmanweg. “Ik stak over en er reed opeens een auto keihard langs mij”, vertelde het slachtoffer in Bureau Brabant. Hij riep richting de automobilist dat hij rustiger moest rijden.



LEES OOK: 'Degene die dit heeft aangericht, zou naar een goede therapeut moeten gaan'



De twee kregen het aan de stok met elkaar. “En toen werd de man nóg bozer en reed hij met piepende banden op mij af.”



Hoog op

De politie neemt de zaak hoog op en spreekt van een poging tot doodslag. Getuigen worden gevraagd zich te melden.



De tekst gaat verder onder het videofragment.





Het gaat om een blanke man met een normaal postuur van tussen de 20 en 25 jaar. Hij heeft kort blond haar, tatoeages op beide armen en hij sprak Nederlands.De vrouw was blank, had halflang donkerblond haar en ook getatoeëerde armen. De kentekenplaat van de auto begon mogelijk met 45.