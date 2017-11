Weer asbestcontroleur aangevallen in Den Bosch

DEN BOSCH - Voor de tweede keer in korte tijd is een controleur van de Omgevingsdienst Brabant Noord aangevallen. Dat gebeurde toen hij een asbestsanering controleerde. Tegen de aanvaller is aangifte van mishandeling gedaan.

De omgevingsdiensten in Brabant controleren namens gemeenten en provincie alle vergunningen die te maken hebben met milieu en leefomgeving.



De man, die is aangevallen, controleerde in Den Bosch of iemand die een sloopvergunning had gekregen zich aan de regels hield. Hij raakte in gesprek met iemand die bij die sloop betrokken was. Dat gesprek verliep niet lekker en op een bepaald moment werd de controleur aangevallen.



Boos

Bij de ODBN zijn ze meer dan boos over de gang van zaken. Het commentaar van de dienst is: "Wij tolereren dit soort gedrag niet. Je mag het niet eens zijn met een beslissing van een medewerker van de omgevingsdienst, maar dan dienen we dit wel op een normale manier op te lossen met elkaar."



"Medewerkers in overheidsdienst moeten op een veilige manier hun werk kunnen doen. Verbaal en fysiek geweld is daarbij onacceptabel, aldus Jan Lenssen, directeur Omgevingsdienst Brabant Noord.