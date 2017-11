Tientallen invallen in Brabant: grote actie tegen productie synthetische drugs

EINDHOVEN - De politie is op tientallen plaatsen in Brabant en Limburg binnengevallen. Deze Operatie Impact, zoals de politie het noemt, is een groots opgezette actie tegen de productie van synthetische drugs.

Zo zijn er onder meer een loods in Waspik en een huis in Tilburg doorzocht. Bij dat huis in Tilburg zou een mobiel drugslab zijn opgerold die in een naastliggende loods was gevestigd. Ook zouden hier twee boten zijn gevonden die grondstoffen voor de productie van drugs zouden bevatten.



Tijdens Operatie Impact werden gedurende de gehele dag diverse grondstoffen gevonden voor de productie van amfetamine en andere drugs. In Mariahout ging het om platinapoeder. In Waspik werd ruim 49.000 liter formamide aangetroffen, een van de grondstoffen voor de productie van xtc.



Chemicaliën afgevoerd

De chemicaliën worden afgevoerd door de Landelijke Faciliteiten Ondersteunen en Ontmantelen (LFO). Voor zover bekend is niemand aangehouden.



De productie van synthetische drugs brengt vele gevaren met zich mee. Eind vorige week overleden nog twee personen in een laboratorium, dat was ondergebracht in een garage in een woonwijk in Kaatsheuvel.