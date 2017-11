Vriendschapsservice moet eenzaamheid onder kinderen aanpakken

GEMERT - Een op de vier kinderen geeft wel eens aan eenzaam te zijn en daar moet iets aan gebeuren. Dat stelt pedagoog Lisa van Leuken. Ze lanceert daarom een vriendschapsservice, om kinderen met elkaar in contact te brengen.

Dinsdag doet Van Leuken de praktijkschool in Gemert aan om haar vriendencoachplan toe te lichten. Geen van de kinderen in de klas geeft aan eenzaam te zijn, maar heel gek is dat niet. “Ik zou dat ook niet klassikaal doen”, vertelt Van Leuken. Toch zit dat haar vriendschapsservice niet in de weg. “Bij mij is alles vertrouwelijk en dat is juist de truc. Niemand weet dat jij me gemaild hebt.”



Ouders of kinderen kunnen per mail contact zoeken met Lisa, ze probeert dan kinderen aan de hand van afstand, hobby’s en interesses aan elkaar te verbinden. Er komt geen profiel of internetpagina aan te pas. Door eenzame kinderen aan elkaar te koppelen in de hoop dat er een nieuwe vriendschap ontstaat, probeert Van Leuken wat aan die eenzaamheid te doen.



Eenzaamheid

De eenzaamheid is niet altijd te zien. Het feit dat geen van de kinderen zich vandaag meldt, betekent niet dat er geen eenzaamheid is. “Als je na het weekend aan de kinderen vraagt wat ze de afgelopen dagen gedaan hebben, blijft het soms stil”, vertelt Astrid Pouwels, docent van de school. Ze ziet het project van Lisa daarom wel zitten en dat krijgt Van Leuken vaker terug: "Ik zie het ook bij mijn eigen leerlingen, maar ik krijg het ook terug van ouders en van professionals die het probleem herkennen."



Succes

Het project loopt al een aantal weken en de eerste kinderen hebben zich al gemeld. “De komende week ga ik de eerste ouders benaderen om te kijken of ze een afspraak kunnen maken.” Het eerste bescheiden succes is dus al behaald. Het project is nog een proef in Gemert en omstreken, maar het wordt mogelijk uitgebreid.