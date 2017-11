Nu al vijf miljoen passagiers op Eindhoven Airport dit jaar

Mevrouw Smeets is de vijf miljoenste passagier. (Foto: Eindhoven Airport)

EINDHOVEN - Eindhoven Airport heeft de vijf miljoenste passagier van dit jaar verwelkomd. Chris Smeets, die dinsdagochtend vanuit Valencia arriveerde, was de gelukkige. Het bereiken van die mijlpaal hing al een tijdje in de lucht.

Nooit eerder vlogen in één jaar zoveel mensen van en naar Eindhoven Airport. De vijf miljoenste passagier werd rond kwart over een feestelijk onthaald. Daar was onder anderen Flip Estourgie, commercieel directeur van de luchthaven bij aanwezig.

Winkeltegoed

Smeets won een winkeltegoed van 750 euro, te besteden bij winkels op het vliegveld. Transavia bood haar twee retourtickets vanaf Eindhoven Airport aan. De overige passagiers in de terminal kregen worstenbroodjes.

De luchthaven werd in 1936 in gebruik genomen. Op dit moment vlieg je vanaf het vliegveld naar tachtig bestemmingen in 26 landen.