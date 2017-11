Overval op Scapino in Tilburg, maar dader komt niet ver

TILBURG - In Tilburg is dinsdag geprobeerd om een Scapino-winkel te beroven. De verdachte vluchtte per fiets, maar kwam niet ver. De politie wist de man snel aan te houden.

De poging tot overval gebeurde zo rond half vijf 's middags aan de Broekhovenseweg in Tilburg op de hoek met de Radiostraat. Het lukte de dief niet om iets mee te nemen. De dader vluchtte per fiets.



De blanke, oudere man van ongeveer 60 jaar kwam niet ver. Slechts een paar minuten later meldde de politie dat de bandiet in de boeien was geslagen.



Het is niet precies duidelijk wat de man wou meenemen en waarom hij de overval pleegde. Aan zijn fiets hing in ieder geval een gele plastic tas van de Jumbo. Verder droeg hij een steekwapen bij zich