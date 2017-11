Digitale stilteruimte moet voor rust zorgen bij patiënten Bravis ziekenhuis

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Sinds jaar en dag hebben ziekenhuizen stilteruimes waar patiënten en bezoekers een kaarsje kunnen opsteken of in alle rust kunnen mediteren. Bij het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom kan dat sinds dinsdag ook digitaal. Op de website www.bravisrustpunt.nl kan uiting worden gegeven aan hoop en blijdschap, verdriet en zorgen.

Bezoekers en patiënten kunnen op de website kiezen uit verschillende thema’s met bijbehorende beelden, muziek en teksten. Ook is kan een digitale wenskaars worden 'aangestoken'. Dit bericht komt dan op de website te staan en kan via sociale media worden gedeeld.



Emoties

De digitale rustplek is een initiatief van de dienst geestelijke verzorging van het ziekenhuis. Geestelijk verzorger Beatrijs Hofland: "In een ziekenhuis krijgen patiënten, familie, bezoekers en medewerkers, dagelijks te maken met sterke emoties. Veel mensen vinden het prettig om hun verdriet, angst, stress en zorgen, maar ook hun blijdschap en verwachtingen een plek te geven. En even op adem te komen. Een stilteruimte kan daarbij helpen."