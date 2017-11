Je gestolen spullen zo weer terug: dna-setjes voortaan te koop bij VVV

ROOSENDAAL - De VVV in Roosendaal verkoopt vanaf dinsdag een dna-set. In het pakketje zit een vloeistof die je op je kostbare spullen kunt smeren zoals bijvoorbeeld je tv, sieraden, laptop of mobiele telefoon. Als ze dan gestolen worden, kan de politie jou via de markering als eigenaar achterhalen.

Met een wattenstaafje breng je de dna-vloeistof aan op je waardevolle spullen. Als je eigendom is gestolen en later wordt aangetroffen door de politie, dan kunnen de opsporingsdiensten met een uv-licht de dna-markering zien.



Elk potje bevat een unieke stof met daarin een soort zwarte stipjes. Onder een microscoop is in die zwarte stipjes een code te zien die naar jou als eigenaar leidt.



Afschrikken

De gemeente Roosendaal wil graag dat de inwoners de vloeistof gaan gebruiken. En daarom betaalt de gemeente flink mee. De dna-setjes zijn (met €32,50) ruim de helft goedkoper dan anders. Het zal inbrekers moeten afschrikken.



De VVV als verkoopunt is vooral praktisch. Die ligt namelijk in het centrum van Roosendaal.