Ruim 600 huishoudens zonder stroom in Veghel door storing

Stroomstoring in delen van Veghel. (Foto: ANP)

VEGHEL - De stroom is dinsdagavond rond halfzeven uitgevallen op meerdere plekken in Veghel. Volgens een woordvoerder van netbeheerder Enexis zitten zo'n 640 huishoudens zonder elektriciteit.

Brand in een elektriciteitshuisje in de Bernhardstraat is mogelijk de oorzaak van de storing. Monteurs van Enexis werken aan een oplossing.

Het is onduidelijk wanneer de problemen zijn opgelost.