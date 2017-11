Vrouw alsnog overleden na ongeval in Nuenen

NUENEN - De vrouw die zondagmiddag zwaargewond raakte bij een ongeval in Nuenen, is maandagnacht aan haar verwondingen overleden. Dat laat de politie weten.

Het ongeval gebeurde op de Geldropsedijk. De vrouw zat op de fiets toen ze werd geschept door een auto.



Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze later overleden.