Schokkende beelden van ernstige aanrijding Breda in Opsporing Verzocht

BREDA - De politie heeft dinsdagavond in Opsporing Verzocht schokkende beelden getoond van de ernstige aanrijding anderhalve week geleden in Breda. De aanrijding gebeurde in de nacht van 28 op 29 oktober op een zebrapad op de Nieuwe Prinsenkade, midden in Breda. De 34-jarige Robbie raakte zwaargewond en wordt in coma gehouden. De automobilist reed na de aanrijding door en is nog spoorloos.

"De dader móet gepakt worden", zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. Robbie werd frontaal geraakt door een donkerkleurige auto, vermoedelijk een Citroën C3.



Let op: heftige beelden.



"Veel mensen hebben de aanrijding zien gebeuren , dat was zeer traumatisch omdat het leek dat de man was doodgereden. Hij reageerde nergens op, bloedde hevig", zegt de woordvoerder. Het ongeluk was ontzettend heftig. "Dat is voor ons de reden geweest om de beelden te laten zien."In het televisieprogramma wordt met klem opgeroepen om de video van de aanrijding zo veel mogelijk te delen, zodat de dader kan worden gepakt.De auto van de dader heeft mogelijk schade aan de ruit, aangezien er glassplinters in de kleding van Robbie zijn gevonden. De politie kon overigens dinsdagavond melden dat dezelfde dag een auto in Breda in beslag is genomen. Het is nog niet bekend of het gaat om de wagen van de dader.