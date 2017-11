Toneelvereniging moet na 85 jaar repeteren in café op zoek naar andere plek

HAARSTEEG - Toneelvereniging Ernst en Luim is vergroeid met café de Harmonie in Haarsteeg. Ze repeteren er veertig weken per jaar. Drie weken per jaar gaat het café zelfs dicht voor de voorstelling. En dat is al meer dan 85 jaar zo. Maar het doek valt voor het café. De eigenaren stoppen er mee en er is geen opvolging. De toneelvereniging is straks dakloos.

"We gaan nog een keer knallen", zegt speelster Babbet Lambrechts. Ze speelt Polly Peechum in het stuk De Driestuiversopera van Bertolt Brecht. De zaal van het café is omgebouwd tot een nachtclub. Aan het plafond hangen rode doeken. Zo’n 120 stoelen staan aan de randen van de zaal. De bezoekers zitten straks tussen de spelers.



Zwembad

"Dat maakt deze plek zo bijzonder. We mochten en konden hier altijd veel", aldus speler Luc van Beurden. "We hebben eens een heel zwembad binnen gebouwd." Daarnaast is het speciaal dat het een kroeg is. "Het is het oudste cafétheater van Nederland, zeg ik altijd heel trots", aldus regisseuse Anneke Schröder.



Maar dat is straks allemaal verleden tijd, want de kroeg gaat dicht. "Ik ben 67 en ik vind het mooi geweest", aldus kroegbaas Jos Schuurmans. Een koper heeft hij niet gevonden en dus moet de toneelgroep op zoek naar iets anders.



Einde

"Mijn opa heeft in 1930 de toneelvereniging opgericht", aldus voorzitter Luuk van Halder. "We moeten echt even gaan kijken of en hoe we verder gaan. Binnen het dorp hebben we eigenlijk geen gelegenheid meer waar dit zou kunnen. Maar het zou echt zonde zijn als dit mooie gezelschap zo zou eindigen."