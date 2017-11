Veel ongelukken tijdens ochtendspits in Brabant

EINDHOVEN - Het is een flinke chaos op de wegen woensdagochtend. Rond Eindhoven gebeurde twee ongelukken. En een ongeluk op de A50 leidt tot grote files van Oss richting Arnhem.

Rond Eindhoven gebeurde op de A2 tussen Valkenswaard en knooppunt De Hogt en ook op de A67 tussen Venlo en Eindhoven een ongeluk.



De A2 was een tijdlang afgesloten, maar de voertuigen op de weg zijn daar inmiddels geborgen. Het verkeer ondervindt nog wel veel hinder. Op de A67 is de vertraging ongeveer twintig minuten.



Op de A50 tussen Oss en Arnhem gebeurde in Gelderland een ongeluk dat volgens de VerkeersInformatieDienst tot een 'monsterfile' van elf kilometer heeft geleid.