'Blindedarm-snelweg' groeit uit tot geluidsmonster, inwoners Heijningen zijn herrie beu

HEIJNINGEN - De inwoners van Heijningen zijn er helemaal klaar mee. De geluidsoverlast van de snelweg A4 is niet te harden. Het verkeer tussen Rotterdam en Antwerpen raast dag en nacht langs hun huizen.

Rijkswaterstaat en de gemeente Moerdijk, waartoe Heijningen behoort, komen woensdagmiddag zelf een kijkje nemen en vooral luisteren. Volgens Jasper Visser, die amper twintig meter van de A4 woont, is er maar één oplossing: geluidschermen. “Liefst van vijf tot zes meter hoog.”

Zijn buurtvrouw Ilja zegt dat de ramen en rolluiken van haar slaapkamer zomer en winter gesloten blijven. “Anders kunnen we niet slapen, de herrie is enorm. Het is niet mogelijk om te ventileren en dat is vooral in de zomer erg vervelend. We kiezen ervoor om in het buitengebied te wonen, maar je kunt bij ons in de tuin niet eens fatsoenlijk met elkaar praten.”





De voormalige A29 is tussen Dinteloord en Halsteren doorgetrokken en maakt sinds november 2014 deel uit van de A4. Visser: “Het was eerst een ‘blindedarm-snelweg’ die overging in een provinciale weg. Er reden alleen forenzen uit Steenbergen en Dinteloord. In de winter was er extra verkeer tijdens de bietencampagne. Maar nu is het verkeer verviervoudigd.”

Metingen

Hij vindt de gemeente aan zijn zijde. Die liet een jaar lang metingen verrichten en erkent het probleem. Daaruit blijkt dat het aantal decibels ‘tot aan het plafond zit’, aldus Visser. “In Rotterdam zijn zelfs geluidschermen neergezet voor moestuinen. Hier staat alleen een rijtje bomen. Het is een stuk van 800 meter in Heijningen dat geen aandacht krijgt.”

Gezondheidsklachten

Mensen kunnen volgens de Gezondheidsraad en het RIVM ziek worden van herrie en daar zelfs aan overlijden. Geluidshinder veroorzaakt slaapgebrek en stress en kan op de lange termijn leiden tot hartklachten, verhoogde bloeddruk en depressies. Enkele honderden Nederlanders overlijden er jaarlijks aan.

Geluidsoverlast

Waar komt in Nederland de meeste geluidsoverlast vandaan? Het RIVM heeft een top 5 opgesteld dat is opgemaakt uit een lopende metingen in het land.

Wegverkeer

Burenlawaai

Vliegtuigen

Treinverkeer

Industrie- en verbouwingsgeluid