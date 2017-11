Onbekende schat gevonden bij sloop Sacramentskerk Tilburg: 'Ze waren het blijkbaar vergeten'

TILBURG - Een loden doosje. Verzegeld. Inhoud onbekend. Gijs van Eijk uit Berkel-Enschot heeft een bijzondere vondst gedaan. Hij vond de schat bij de sloop van de Sacramentskerk in Tilburg. ‘Ze waren het doosje blijkbaar vergeten.’

“Ik ben oud-parochiaan en hobbyfotograaf, dus toen ik vorig jaar de kans kreeg om binnen foto’s te maken, heb ik dat natuurlijk met beide handen aangegrepen. We hadden toen helaas niet veel tijd, dus zou ik terugkeren. Op het hoogaltaar zag ik een dekseltje en bedacht ik dat er waarschijnlijk nog een relikwie in zou zitten.”



Vergeten

“Ik heb toen afgesproken dat ik bij mijn volgende bezoek een hamer en beitel mee zou nemen om te kijken wat eronder zat. De kerk wordt toch gesloopt”, aldus Van Eijk.



Na wat noeste handenarbeid kwam het loden doosje tevoorschijn. “Als een kerk uit de eredienst wordt onttrokken, wordt dat meestal verwijderd. Dat waren ze dit keer blijkbaar vergeten.”



Inhoud

Wat er in het doosje zit, is nog onbekend. “Ja, goeie vraag. Het is nog verzegeld en ik heb via-via gehoord om het niet te openen, want wat erin zit is heilig. Dat moeten we met rust laten.”



“Er moeten documenten van zijn en die moeten we vinden. Als het daarin staat, hoef ik het doosje ook niet te openen, hè.”