Dreumes loopt moederziel alleen op zijn sokjes door Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Een spannend avontuur voor een jong kindje uit Etten-Leur woensdagochtend. Hij werd op zijn sokjes op straat gevonden in de Wilhelminalaan. De wijkagent stuurde een bericht op Twitter om de ouders van het kind te vinden. Enkele minuten later werd het jongetje herenigd met zijn vader.

Het jongetje liep op zijn sokken op straat en was enigzins in paniek. Buurtbewoners ontfermden zich over het mannetje en waarschuwden de politie.



'Koud en vochtig'

De wijkagent besloot hem na een korte zoektocht in de wijk mee te nemen naar het politiebureau. "Hij sprak geen Nederlands en we hebben nog even gewacht in de buurt of er misschien iemand naar hem op zoek was", laat wijkagent Richard Konings weten.



De zoektocht leverde niets op. "Omdat het koud en vochtig was en het kindje op zijn sokjes liep hebben we hem meegenomen." Op het bureau vermaakte het jochie zich in de speelhoek met wat duplo.



Op het moment dat de politie een burgernetbericht wilde versturen, meldde de vader van het jongetje zich bij de politie. "Die was in paniek op straat op zoek naar zijn zoontje en kwam de mensen tegen hem in eerste instantie vonden", legt Konings uit.Op het politiebureau volgde een emotionele hereniging en bleek hoe de dreumes moederziel alleen op straat terecht kwam. "De vader was op de fiets van huis vertrokken voor een boodschap. Zijn zoontje heeft ongezien zelf de voordeur open gekregen en is gaan struinen door de buurt.""Moeder was ondertussen boven aan het schoonmaken en beneden was nog een ouder kindje aan het spelen", verklaart de wijkagent. "Op het moment dat ze doorhad dat haar zoontje weg was, belde ze eerst haar man." Toen bleek dat die het kind niet bij zich had, sloeg de angst toe bij het echtpaar.In de zoektocht die volgde trof de vader de mensen die zijn zoontje aan de politie meegaven.Al met al duurde het avontuur een half uur, voor de ouders zal het veel langer hebben aangevoeld. Zelfs de wijkagent was diep geraakt.