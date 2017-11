Prijswinnende 'Layla'-bril van 11-jarig meisje nu in de winkel

BAVEL - Of de wereld er met Layla Gerhards een designer bij heeft gekregen, valt wat haar zelf betreft nog te bezien. Maar zeker is wel dat de 11-jarige uit Bavel genoeg talent heeft om een ontwerpwedstrijd van het kledingmerk Vingino te winnen. Met als resultaat dat 'haar' bril sinds woensdag in de winkel ligt. "Ik begin gewoon te tekenen en dan komt er vanzelf iets moois uit."

"Het is een uniek exemplaar," zegt opticiën Mark Arnold die de bril woensdag aan Layla overhandigde. Het blauw met groene montuur is in Milaan gemaakt. "Het mooie is dat ze de naam van Layla in de binnenkant hebben gegraveerd."



Tevreden met resultaat

Layla is meer dan tevreden met het uiteindelijke resultaat. Haar ontwerp beperkte zich tot de binnenkant van de bril. "Ik ben lijnen gaan trekken en die ben ik gaan inkleuren." Bij het scharnierpunt liet ze de kleur verlopen, van licht naar donker. "Dat is heel mooi geworden."



Natuurljk gaat ze de bril zelf ook dragen. "Ik vind hem echt heel gaaf." Maar de grootste waardering die ze kan krijgen, is als de 'Layla-bril' straks op meer kinderneuzen zal staan. "Dan ben ook heel blij omdat mensen mijn bril mooi vinden."