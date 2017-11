Opnieuw gaat Unox in Oss plat, derde staking in een week

OSS - De productie van soepen, sauzen en rookworsten bij Unox in Oss wordt woensdagavond opnieuw stilgelegd. Werknemers van de fabriek staken voor de derde keer in minder dan een week. Ze protesteren tegen de verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden.

Unilever besloot onlangs de Unox-fabriek te verkopen aan vleesverwerker Zwanenberg. Die wil morrelen aan de arbeidsvoorwaarden, met name de pensioenen. De circa driehonderd werknemers willen daarvoor compensatie van Unilever. Ook eisen zij garanties over behoud van werkgelegenheid.

Garanties

FNV wijst daarbij onder meer op de productieafspraken die Unilever en Zwanenberg voor een periode van tien jaar hebben gemaakt. Die zouden het volgens de vakbond mogelijk moeten maken op zijn minst garanties af te geven dat de banen in de fabriek behouden blijven.



Volume

Volgens Unilever is de verkoop op de langere termijn beter voor Unox en zijn medewerkers. ,,Zwanenberg brengt volume naar de fabriek, wat goed is voor de werkgelegenheid'', liet de was- en voedingsmiddelengigant eerder al weten. Het bedrijf betreurt het dat FNV momenteel acties verkiest boven onderhandelingen.