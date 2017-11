'Broodje Jumbo' scoren op station Eindhoven, supermarkt gaat concurrentie aan

Jumbo hoofdkantoor in Veghel

EINDHOVEN - Supermarktketen Jumbo gaat de strijd aan met de concurrentie op het station. Het bedrijf opent in Eindhoven zijn eerste stationswinkel. De aanpak heeft wel wat weg van 'AH to go' van branchegenoot Albert Heijn.

De Jumbo-winkel in Eindhoven opent woensdag 15 november zijn deuren. Bij de winkel kunnen reizigers terecht voor broodjes en andere tussendoortjes. Om direct op te eten of om mee te nemen, volgens het zogeheten Jumbo City-concept.

La Place

Het assortiment bestaat uit elementen van de Jumbo-supermarkten, de Jumbo-Foodmarkt en restaurantketen La Place. Eerder dit jaar opende het supermarktbedrijf de eerste winkel volgens dit concept in het centrum van Groningen.