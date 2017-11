Taxirit-oplichter uit Helmond opgepakt

HELMOND - Een man van 31 jaar oud uit Helmond is in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt voor de oplichtingspraktijken van de afgelopen tijd in Helmond, Gemert en Beek en Donk. Hij vroeg zijn slachtoffers om geld voor een dure taxirit. Er worden in totaal 13 oplichtingszaken onderzocht.

De man sprak mensen aan bij onder meer tankstations en zei dat hij een kapotte auto had of dat hij zichzelf had buitengesloten en zijn portemonnee nog in de auto lag. Vervolgens vroeg hij slachtoffers om honderd euro voor een taxirit.



Internetbankieren

De verdachte maakte via de internetbankieren-app op de telefoons van de slachtoffers zogenaamd het bedrag met een 'extraatje' van tien of twintig euro over. Later bleek dat er helemaal niets was overgemaakt.