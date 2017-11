Nog veel onduidelijk over twee doden bij bedrijfsongeluk in Waalwijk

WAALWIJK - Er is meer onderzoek nodig naar de oorzaak van het instorten van een scheidingswand in een Waalwijks kunstmestbedrijf in 2014. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag bepaald. Bij het ongeluk kwamen twee personen om het leven.

De rechtbank vindt dat zolang niet alle mogelijk scenario's zijn onderzocht er ook geen uitspraak kan worden gedaan.



Twee doden

Op 11 september 2014 kwamen een 54-jarige man uit Hank, die bij het bedrijf werkte, en een 22-jarige student van het Radius College in Breda om het leven toen een muur van een opslagruimte instortte.



De medewerker was die ochtend bezig geweest met het inladen van kunstmest in de opslagruimte. Uit onderzoek bleek later dat de muur aangetast was en scheef stond.



Grote hoeveelheid kunstmest

Er is nog niet onderzocht of de werkzaamheden van de werknemer mogelijk van invloed zijn geweest op het instorten van de wand. Om ruimte te maken in een ander vak werd een grotere hoeveelheid kunstmest dan gebruikelijk in de opslagruimte, tegen de scheidingswand aan gelegd.



Mogelijk werd de muur tijdens het laden ook enkele keren geraakt door de machine waarmee de werknemer de kunstmest inlaadde.



'Zwaar voor nabestaanden'

De rechtbank laat weten zich te realiseren dat de beslissing tot een vervolgonderzoek zwaar kan zijn voor de nabestaanden. Toch vindt de rechter het nodig om zo tot een weloverwogen vonnis te komen.



In april 2018 gaat de inhoudelijke behandeling van de zaak verder.