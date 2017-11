Handgranaat in drugstas, politiebureau Helmond ontruimd

HELMOND - Een deel van een politiebureau in Helmond is dinsdagmiddag ontruimd omdat er een handgranaat in een sporttas bleek te zitten. Het gaat om het bureau aan de Kasteel-Traverse.

De tas was in beslag genomen bij de aanhouding van twee mannen van 28 en 45 jaar, die in een auto in Gemert reden. In de auto werd drie kilo hennep gevonden, die was verstopt in verschillende sporttassen.



Geen direct gevaar

Toen de twee naar het bureau waren gebracht, bleek bij het doorzoeken van de tassen dat er ook een handgranaat in zat. De granaat is volgens de politie van Joegoslavische makelij. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie moet de granaat nog ophalen. Volgens de politie is er geen gevaar geweest voor de mensen in het gebouw.



De twee mannen zitten nog vast en krijgen nu ook wapenbezit ten laste gelegd.