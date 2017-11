Stadspaviljoen Eindhoven mag twee weken na schietpartij weer open, eigenaar dolblij

EINDHOVEN - Het Stadspaviljoen in Eindhoven mag aankomende donderdag weer open. Dat heeft de gemeente woensdagmiddag laten weten. eigenaar Paul van Beek is dolblij met het nieuws: "Ik sprong meer dan drie meter de lucht in toen ik het hoorde. Het was een enorm stressvolle tijd."

De gemeente laat weten dat het besluit om het paviljoen weer te openen, is genomen in overleg met justitie en politie. Wel is besloten dat er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. Een groot deel van het Stadswandelpark rond het paviljoen zal een half jaar lang worden uitgerust met camera's. De politie kan de beelden live meekijken. Ook worden er nog andere maatregelen genomen, maar wat die precies zijn is niet duidelijk.



Het Stadspaviljoen moest ruim twee weken geleden sluiten nadat het onder vuur was genomen met een automatisch vuurwapen. Het was nog onduidelijk of het daarna weer open zou mogen van de politie en gemeente. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden voor die schietpartij, ook is nog niet duidelijk waarom het Stadpaviljoen doelwit was.



Ontzettend blij

Eigenaar Paul van Beek is ontzettend blij dat hij eindelijk weer open mag: "Het heeft enorm veel stress gegeven, voor mij, maar ook voor mijn familie en werknemers. We waren volledig machteloos." Hij kreeg het nieuws woensdagmiddag te horen via een officiële brief van de burgemeester.



Ondanks dat de precieze reden voor de schietpartij nog steeds niet duidelijk is, maakt Van Beek zich geen zorgen over de veiligheid. "Wat er is gebeurd, is natuurlijk heel ernstig. Maar we hebben geen reden om aan te nemen dat het onveilig is. We zijn wel blij dat er een camera komt te hangen."



Hoewel hij tijdens de sluiting zelf ook geen toegang had tot het paviljoen, is hij al wel klaar om direct weer open te gaan: "Alles is heel netjes achtergelaten. We hoeven alleen op te starten. Zodra de gemeente ons morgen laat weten hoe laat we open mogen, kunnen we open."