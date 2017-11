Operatie Impact gaat door: aanhouding in Dinteloord om drugs

DINTELOORD - Op de tweede dag van Operatie Impact in Brabant heeft de politie een 27-jarige man aangehouden in Dinteloord. Dat gebeurde woensdagochtend aan de Weel.

Operatie Impact is de grootscheepse actie van de politie tegen de productie van synthetische drugs.



De man in Dinteloord is aangehouden tijdens een inval. De man is opgepakt omdat hij drugs bij zich had. Volgens de wijkagent ging het om een zak met XTC.Ook in Tilburg viel de politie op dag twee van Operatie Impact op een aantal plekken binnen. Maar, dat leverde niks op.Woensdag startte de politie met Operatie Impact en werd onder meer in Waspik de grootste grondstoffenvondst ooit gedaan in Brabant.