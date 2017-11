Studenten ondervragen Hugo Borst en Carin Gaemers in Denk Groter Debat

EINDHOVEN - Hugo Borst en Carin Gaemers zijn woensdag op 8 november te gast in het Denk Groter Debat van Fontys Hogescholen. In het Parktheater Eindhoven gaan ze met onder andere Fontysstudenten Mens en Gezondheid in gesprek over de toekomst van de ouderenzorg. Het debat is vanaf vier uur live te volgen.

Hugo Borst, (voetbal)columnist en schrijver, en Carin Gamers, historicus, troffen elkaar in de cliëntenraad van het verzorgingstehuis van hun moeders. Samen schreven ze een plan voor een betere verpleeghuiszorg. Het manifest, ‘Scherp op Ouderenzorg’, deed veel stof opwaaien. Ze wonnen er een belangrijke communicatieprijs mee en kregen de voltallige Tweede Kamer achter zich.



Inspireren

Denk Groter Debatten zijn ontmoetingen tussen Fontysstudenten en aansprekende toppers uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de entertainmentwereld, politiek of sport. Het doel van het Denk Groter Debat is studenten te stimuleren en inspireren door ze in contact te brengen met mensen die hebben bewezen Groter te Denken.